فودافون مصر: نحتاج توفير ترددات جديدة بأسعار معقولة

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، إنه يجب على الدولة إتاحة ترددات جديدة بتكلفة معقولة، على حد وصفه، ما يدعم الشركة في تحسين خدماتها المقدمة للعملاء.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم للإعلان عن شراكتها مع اريكسون لحلول الاتصالات.

أضاف عصام أن أسعار ترددات خدمات الاتصالات الحالية في مصر اغلي من 8 إلي 10 أضعاف نظيراتها في دول العالم الأخرى.

وأشار إلى أن بعض الترددات التي حصلت عليها الشركة في عام 2020 غير متوافقة مع هواتف بعض المستهلكين ما اضطر الشركة إلى القيام ببعض الحلول التقنية لاستغلال تلك الترددات.

وأوضح أن من أكثر الأحيزة الترددية التي عليها طلب من قبل المشغلين هي 900 ميجاهرتز و 2600.

أكد عصام علي ضرورة إعادة النظر من قبل الجهات المعنية بمصر في منظومة الإفراج عن أجهزة المحمول الجديدة بما يتوافق مع الترددات المتاحة داخل البلاد.