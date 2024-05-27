صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 32.3% خلال أول 4 أشهر من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 32.3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفق بيان من المجلس اليوم الاثنين، سجلت صادرات القطاع خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 1.673مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقابل 1.264 مليار دولار بنفس الفترة من 2023، لتواصل الصادرات الهندسية قفزتها غير المسبوقة لتساهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات السلعية.

وكشف رئيس المجلس التصديري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى شهر أبريل 2024 بنسبة 50.3% حيث بلغت 431.5 مليون دولار مقابل 287.1 مليون دولار فى أبريل 2023 وهي أرقام لم يحققها القطاع في أي وقت سابق.



وأعلن الصياد عن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أبريل 2024 منها الكابلات حققت نمو بنسبة 36.3% ومكونات سيارات ارتفعت 51.3% و الأجهزة المنزلية 18.2% و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية ارتفعت 18.9% وصادرت وسائل النقل 151.1%.

وأكد الصياد على أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 4 أشهر من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.

وشدد الصياد على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلي أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.



وأوضح الصياد أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.

وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.



وأكدت حلمي ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، و أن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.

كما شددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.



وحسب البيان، يشار إلى أن هم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أول 4 أشهر من 2024 هي: أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- سلوفاكيا - جورجيا - إيطاليا -التشيك - إسبانيا) اسيا ( السعودية – الإمارات - العراق- الأردن - قطر) إفريقيا ( ليبيا - المغرب - غانا - تونس - كينيا - نيجيريا - أنجولا - كوت ديفوار - الكونغو كينشاسا).