بلتون تربح 514 مليون جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة بلتون القابضة تحقيق صافي أرباح بقيمة 514 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قدرها 52 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وأوضحت في بيان لها اليوم بشأن نتائج أعمالها، أنها حققت إيرادات تشغيل بقيمة 236 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بمعدل نمو وصل إلى 355% على أساس سنوي.

وشهدت بلتون لتداول الأوراق المالية ارتفاعًا في إيرادات التشغيل مدفوعة بزيادة العمولات وكذلك النمو الملحوظ في قيمة محفظة الإقراض بالهامش التي بلغت 1.24 مليار جنيه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعًا قدره 675% على أساس سنوي.

وحققت بلتون لإدارة الأصول، وفق البيان، نموًا قويًا في قيمة الأصول المدارة ليصل إلى 29.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، بمعدل نمو قدره 56٪ على أساس سنوي، مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة.

كما قامت بلتون بترويج وتغطية الاكتتاب من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات عبر مختلف القطاعات، مقدمة مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق رأس المال، وأسواق ترتيب وإصدار الدين، والاستشارات المالية، واستشارات وكالات الائتمان، بالإضافة إلى صندوق الائتمان الذي تم تقديمه خلال النصف الثاني من 2023.

وارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مسجلة نموًا قياسيًا قدره 1.297٪ على أساس سنوي.

وسجل إجمالي محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية نموًا سنويًا قياسيًا قدره 891% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.