قفزت 30%.. قائمة بأسعار الأضاحي وسر الإقبال على الضأن هذا العام

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار مواشي الأضحية هذا العام بنسبة تتفاوت بين 20 و30% للكيلو القائم، مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب مسؤولين في شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تحدثوا لمصراوي.

ويقول مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الكيلو القائم ارتفع هذا العام بقيمة تتراوح بين 30 و50 جنيها بالأسواق مقارنة بأسعار العام الماضي.

واتفق معه هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المواشي ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأضاف عبد الباسط، أن سعر كيلو القائم من العجول تراوح بين 180 و200 جنيه للبلدي الحر، مقابل 150 جنيها العام الماضي.

وتراوح سعر كيلو القائم من الضأن نحو 250 و260 جنيها هذا العام، مقابل 180 جنيها العام الماضي، بحسب عبد الباسط.

وأوضح عبد الباسط، أن سعر كيلو الجاموسي القائم، تراوح بين 160 و170 جنيها.

وأضاف وهبة، أن وزن الخروف الحي بين 50 و70 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (الخروف) بين 12500 و17500 جنيه، ويتراوح وزن العجل الحي بين 400 و600 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (عجل) بين 80 ألف جنيه و 120 ألف جنيه، بحسب عبد الباسط.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع الأسعار إلى الزيادات في أسعار الأعلاف خلال العام.

وأشار عبد الباسط، إلى أن موسم عيد الأضحى هذا العام يشهد هدوءا كبيرا في الطلب، مقارنة بأي موسم من المواسم السابقة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح عبد الباسط أن أكثر الإقبال هذا العام على شراء الضأن، بسبب قلة وزنه وبالتالي أسعاره أقل مقارنة بالعجول.