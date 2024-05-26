صناعة الحبوب: إنتاج 270 مليون رغيف من الخبز المدعم بالمخابز

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إنتاج المخابز يوميا من الخبز المدعم يتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا.

وأوضح السلاموني في بيان من الغرفة اليوم الأحد، يبلغ تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم نحو 125 قرشا في حين تطرحه وزارة التموين على البطاقات بسعر 5 قروش فقط، حيث تتحمل فارق التكلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن خاصة الأسر الأولى بالرعاية ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن.

وأضاف السلاموني أن سعي الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في خلط نسبة من الذرة حوالي 20% إلى القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم يوفر ما يقرب من 600 مليون دولار ويقلل فجوة استيراد القمح من الخارج ،حيث يتم استيراد كميات كبيرة من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لسد العجز في إنتاج القمح المحلي.

وأشاد السلاموني بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين رغم ارتفاع أسعار مستلزمات عناصر الإنتاج حتى وصل تكلفة إنتاج الرغيف لنحو 125 قرشا، ومع ذلك تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بطرح الخبز بسعر 5 قروش للرغيف فقط.

ولفت السلاموني إلى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد على مدار الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

ووجود صوامع أيضا لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية أكثر من مليون طن أيضا، كما أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية كما اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات من أجل نجاح موسم توريد القمح المحلى للعام الجارى 2024 ، منها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد.

وتوقع السلاموني توريد كميات تتراوح من 3.5 مليون الى 3.8 مليون طن قمح محلى هذا العام لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.