تراجع المكرونة السويسي في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس، بينما صعد سعر كيلو الجمبري صغير الحجم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيه و210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 100 جنيه و320 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.