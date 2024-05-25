وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية بالإسماعيلية



كتب - علاء حجاج:

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية في ديوان عام المحافظة؛ جاء ذلك خلال زيارته الإسماعيلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.

وخلال الاجتماع ناقش الوزير مستجدات العمل فى عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات بالمحافظة، والتى من أبرزها المتعلقة بمجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الوزارة في قرى حياة كريمة بالمحافظة.

كما افتتح مبنى منطقة بريد الأسماعيلية، ومكتب بريد الاسماعيلية الرئيسي بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الحلول والنظم التكنولوجية وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير البريد المصري ورفع كفاءة فروعه على مستوى الجمهورية؛ لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية.

هذا ويتكون مبنى منطقة بريد الإسماعيلية من خمسة طوابق تضم جميع أعمال منطقة الإسماعيلية الادارية واللوجستية والخدمية؛ ويضم مركز حركة وخزينة رئيسية ومكاتب إدارية بالإضافة الى مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي بالدور الارضي.

ويأتي افتتاح مكتب بريد الإسماعيلية الرئيسي، ومبنى منطقة بريد الأسماعيلية فى إطار خطة الهيئة القومية للبريد لتطوير مكاتب البريد وتحسين بيئة العمل بكافة المكاتب والمباني الإدارية بجميع المحافظات وتحويلها إلى منافذ متطورة تقدم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة.

وخلال الزيارة قام وزير الاتصالات بزيارة تفقدية لمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات بمنطقة السلطان حسين الذى يقدم خدماته لأكثر من 28625 عميلاً.

هذا وتتضمن الخدمات التي يقدمها مركز خدمة عملاء السلطان حسين كافة خدمات الاتصالات المتكاملة بما فى ذلك الخطوط الأرضية وخطوط المحمول وخدمات الإنترنت المنزلي، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقارى والتوثيق التى توفرها الشركة المصرية للاتصالات فى عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة لها منذ عام 2022.