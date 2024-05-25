وزيرة التعاون تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التعاون في المياه

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي- الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي- استكشاف محاور تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفد البنك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربطهم مع مصر.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة مع البنك خصوصًا في ضوء توقيع اتفاق ترفيع مسار العلاقات المشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال مارس الماضي، واستنادًا إلى العلاقات التي بدأت منذ عام 1979 ونتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص بأكثر من 14 مليار يورو، عززت جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات.

وأكدت الوزيرة أهمية الجهود المشتركة المبذولة في تعزيز أولويات الدولة التنموية، والأولوية التي توليها الحكومة لمشروعات المياه في ظل الأهمية القصوى لهذا القطاع في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت أن المياه تعد أحد القطاعات الحيوية في مجال العمل المناخي، كما أنها تعزز تنفيذ ليس فقط الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، لكن أيضًا العديد من الأهداف الأخرى.

وشهد اللقاء استكشاف الآليات الجديدة للتعاون في مشروعات المياه في ظل ما يمثل من أهمية قصوى، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية الموارد المائية، وجهود تعزيز شبكات الصرف الصحي في المناطق الريفية، بما يعزز استخدام الموارد المائية بشكل مستدام.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2024 مول بنك الاستثمار الأوروبي مشروعين في مجال المياه الأول مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية بقيمة 138 مليون دولار، بهدف زيادة قدرة وتحديث مستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية الحالية والثاني معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان بقيمة 88 مليون دولار لتحسين جودة مياه الصرف الصحي من المحطة وتمكين إعادة استخدامها بشكل آمن في الزراعة.