ارتفاع الزيت واللحوم وانخفاض الجبن والعدس اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة وعباد الشمس واللحوم الطازجة والمسلى الصناعي، بينما تراجعت أسعار العدس، والدواجن والفول، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.84 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 54.82 جنيه، بزيادة 63 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.57 جنيه، بارتفاع 63 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.65 جنيه، بارتفاع 4.67 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.97 جنيه، بانخفاض 30 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 17.77 جنيه، بانخفاض 14 جنيها.

كيلو العدس المعبأ: 65.26 جنيه، بتراجع 1.78 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 115.46 جنيه، بزيادة 10.06 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.41 جنيه، بارتفاع 15.24 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.79 جنيه، بتراجع 3.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.73 جنيه، بانخفاض 51 قرشا.

كيلو الفول السائب: 29.12 جنيه ، بتراجع 3.28 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 122.66 جنيه، بتراجع 15.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.07 جنيه، بتراجع 9.01 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.69 جنيه، بارتفاع 59 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 115.32 جنيه، بارتفاع 8.85 جنيه.