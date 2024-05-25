حسن علام للإنشاءات السعودية توقع عقدا لبناء الحضانة المرجانية الأولية في نيوم

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة حسن علام للإنشاءات السعودية بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) توقيع عقد الأعمال الإنشائية لحضانة مرجانية أولية ضمن مبادرة "كاوست" لإحياء الشعاب المرجانية، وهي أكبر جهود إحياء الشعاب المرجانية في العالم بالشراكة مع نيوم، الواقعة على شاطئ جدة في شمال المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان للشركة اليوم، تم توقيع عقد الأعمال الإنشائية بحضور محمد الدهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات، وتوني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؛ وإيان كامبل نائب رئيس معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية؛ ومحمد العصار العضو المنتدب لشركة حسن علام للإنشاءات السعودية، ومارك جيلان نائب الرئيس المساعد للتقنيات والمشاريع الخاصة في "كاوست"؛ وسامح هلال رئيس الموارد البشرية في شركة حسن علام القابضة؛ وعمرو عطية رئيس المشروعات الخاصة في "كاوست" علاوة على العديد من الشخصيات العامة.

ويشمل المشروع بناء حضانة المرجان الأولية والأعمال الخارجية/البنية التحتية.

وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، "إن تعاوننا مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هو شهادة حقيقية على قوة الشراكة والعمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية الملحة في عصرنا".

وأضاف "تعد مبادرة إحياء الشعاب المرجانية في "كاوست" أكبر جهد لإحياء الشعاب المرجانية في العالم، حيث لا تهدف إلى إحياء البيئات البحرية وحمايتها فحسب، بل تعد أيضاً نموذجاً لجهود الحفاظ على البيئة المستدامة".

وقال إيان كامبل نائب، رئيس معهد التحول الوطني للبحوث التطبيقية، إن اليوم نشهد لحظة محورية في رحلة بناء أكبر مبادرة في العالم لإحياء الشعب المرجانية يهدف هذا المشروع الطموح إلى الحفاظ على 100 هكتار من النظم البيئية المرجانية النابضة بالحياة في البحر الأحمر واستعادتها وتحسينها لتعطي هذه المبادرة الأمل لكافة الجهود المبذولة عالمياً للحفاظ على الشعب المرجانية.

وستشمل المبادرة حضانة مرجانية على اليابسة تضم ما يقرب من 400 خزان، وأحدث تقنيات تكاثر المرجان بهدف الحفاظ على النظم الإيكولوجية المرجانية الطبيعية في البحر الأحمر وترميمها وتعزيز انتشارها. ويستهدف المشروع إنتاج ما يصل إلى 400 ألف من الشعاب المرجانية سنوياً بدءاً بـ100 هكتار من الشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة شوشة.

ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في توسع شركة حسن علام للإنشاءات السعودية في المنطقة، حيث يتماشى اهتمام الشركة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مع أهداف مبادرة إحياء الشعاب المرجانية في "كاوست"، مما يدل على التزامها بتنفيذ مشروعات مؤثرة ذات مسؤولية اجتماعية في المملكة العربية السعودية.