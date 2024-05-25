انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وانخفص متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.79جنيه، بتراجع 3.73 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 80.4 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118 جنيها بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.