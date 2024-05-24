بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2083 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2679 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3125 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 3571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2341 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.51%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب