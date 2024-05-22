"فيليب موريس" تستحوذ على حصة في الشرقية للدخان

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة "فيليب موريس إنترناشيونال" اليوم الأربعاء، استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة (14.7%) في الشركة الشرقية إيسترن كومباني، والتي تعد أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر، وتقوم أيضًا بتقديم منتجات أخرى من ضمنها السيجار وتبغ الغليون.

وأضافت شركة فليب موريس، في بيان لها اليوم، أنها تسعى للتعاون مع الشركة الشرقية للدخان لبحث التعاون المتبادل طويل الأمد، وذلك في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ومن ضمنها منتجات التبغ المسخن، الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.

وقال فريد دي وايلد، رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث، إن شركة فليب موريس تتطلع إلى بحث مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم خيارات أفضل من السجائر إلى المدخنين البالغين في مصر.

وفيليب موريس إنترناشيونال (PMI)، هي شركة تبغ دولية رائدة، تعمل بنشاط على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج التبغ وقطاع النيكوتين.

واستثمرت الشركة مبلغ 12.5 مليار دولار للتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين وإثباتها علمياً بهدف إنهاء بيع السجائر بشكل كامل، بحسب بيان الشركة.