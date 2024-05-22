رئيس حماية المنافسة يلتقي نظيره التونسي لتعزيز التعاون بين البلدين

كتبت- شيرين صلاح:

زار الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بزيارة مقر مجلس المنافسة التونسي والتقى رئيسه حسان القيزاني، لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ووفق بيان من الجهاز اليوم الأربعاء، جاء ذلك على هامش تواجده بدولة تونس للمشاركة في منتدى المنافسة العربي الخامس.

وخلال الزيارة، اطلع الدكتور محمود ممتاز على محاور عمل مجلس المنافسة التونسي في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حسب البيان.

واستعرض الدكتور ممتاز ما تم تنفيذه من استراتيجية عمل الجهاز ومستجدات الأعمال وأحدث القضايا الصادرة عن الجهاز، والتعديلات القانونية الأخيرة الخاصة بمنح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومحاور عمل الجهاز في هذا الشأن.

كما ناقش الطرفان تحديث محاور أوجه التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق البيان، يشارك محمود ممتاز في منتدى المنافسة العربي الخامس، والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس بحضور ومشاركة رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، والخبراء من مختلف دول العالم.