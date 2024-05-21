التصديري للصناعات الغذائية: 25 شركة بالقطاع تشارك بمعرض saudi food لزيادة الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية بجناح كبير يضم 25 شركة في معرض Saudi Food Show، وفق بيان من المجلس يوم الثلاثاء.

ويقام المعرض خلال الفترة من 21 إلي 23 مايو 2024 والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في القطاع الغذائي بالمنطقة العربية.

يأتي ذلك في إطار توجهات المجلس لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وضمن رؤية مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني برزي لدخول الأسواق المختلفة من خلال المعارض المتخصصة، حسب البيان.

وحضر افتتاح الجناح المصري السفير أحمد فاروق - سفير مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، وضياء حماد -نائب السفير المصري، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا رئيس مكتب التمثيل التجاري في جده، وعمرو النجدي مدير العلاقات العامة بالسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وكشفت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عدد الشركات الغذائية في النسخة الحالية من المعرض يضم 22 شركة مصرية فى الجناح المصرى و 3 شركات منفصلة.

وأشارت إلى أن القطاعات المشاركة بالمعرض في مجالات غذائية مختلفة منها عصائر، ومنتجات ألبان، ومكرونات، وحلويات وسناكس، وصلصة طماطم، وبطاطس نصف مقلية، وخضروات معلبة، ومعلبات ready to eat، ومحسنات خبيز، خضروات وفاكهة مجمدة، وزيوت طعام وغيرها وغيرها من منتجات مميزة.

وأكدت مي خيري، ضرورة الاتجاه إلى الأسواق العربية عبر المعارض المتخصصة وهو توجه مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية خاصة بعد نجاح المجلس في زيادة صادرات القطاع بصورة ملحوظة خلال أول 4 أشهر من 2024 لتسجل 2.1 مليار دولار بخلاف النجاحات التي حققتها الصادرات المصرية الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بالرغم من العوائق العالمية.

وأعلنت خيرى أنه خلال الربع الأول من عام 2024، احتلت السعودية المركز الأول في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 131 مليون دولار، بنسبة 8.4% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي، وحققت نسبة نمو بلغت 9% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2023.

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن المملكة العربية السعودية ثاني أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023، بقيمة بلغت 400 مليون دولار، تمثل نسبة 8% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.1 مليار دولار.

وكشفت أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى السعودية في عام 2023 حوالي 426 شركة، من بينها 66 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار، و179 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

والتقى المشاركون في افتتاح الجناح المصري، الشركات المصرية العارضة مشيدين بالمنتجات المصرية المعروضة مؤكدين قدرة المنتج المصري على المنافسة فى الأسواق الخارجية، خاصة وأن الإنتاج المصري الغذائي شهد تطور كبير في السنوات الماضية.

وصاحب المشاركون في جولتهم ممثلي المجلس التصديري للصناعات الغذائية مي خيري المدير التنفيذي للمجلس، وهبه سهيل مدير إدارة المعارض بالمجلس، وداليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت إستشاري المجلس للمعارض، وفق البيان.