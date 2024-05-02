الغرفة الاقتصادية الليبية تعتزم تنظيم منتدى رابع بمصر بنهاية 2024 لزيادة التعاون المشترك

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد رافع المدير العام للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إن الغرفة تعتزم تنظيم منتدى الأعمال المصري الليبي الرابع في مصر نهاية العام الجاري.

وقال رافع، لمصراوي، إن المنتدى سيكون بالتعاون مع أحدى الغرف التجارية المصرية سواء في القاهرة أو الإسكندرية وفقا للترتيبات التي يجريها اتحادي الغرف الليبية والمصرية.

وأضاف رافع، أنه من المتوقع أن يشارك في المنتدى ما يتراوح بين 120-130 مستثمر وشركة ليبية لبحث فرص الاستثمار والتجارة مع نظرائهم في مصر.

وأشار إلى أن هناك زيادة وحرص من الشركات الليبية للتواجد في المنتدى حيث زاد عدد المشاركين من 60 شركة في المنتدى الأول إلى 80 شركة في المنتدى الثاني و 110 شركة في الدورة الثالثة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمو في حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في ظل الاستقرار الذي تشهده ليبيا حاليا والبدء في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والذي من المتوقع أن يكون للشركات المصرية دور مؤثر في تلك المشروعات.

وأشار رافع بأن الغرفة ستعرض خلال الفترة المقبلة فكرة دراسة تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف خاصة في ظل تمتعها بمساحة كبيرة، وذلك على اتحادي الصناعات والغرف التجارية.

وأضاف أنه يمكن استغلال المنطقة الحرة في تعزيز الصادرات المصرية للسوق الأفريقية لقربها من عدد من الدول الأفريقية كتشاد والنيجر، منوها بأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن الاستفادة من المنطقة المزمعة ومنها الصناعات الغذائية ومواد البناء وغيرها.

وعن العلاقات التجارية بين البلدين، نوه رافع بأن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات التجارة بين مصر وليبيا ، خاصة فيما يتعلق بدخول الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء، متوقعا استمرار معدلات النمو خلال العام الجاري وتحقيق زيادات تتخطى 40 و 50%.