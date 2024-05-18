سعر الذهب يرتفع اليوم مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت 25 جنيهاً، مقارنة بمستواه أمس.

وجاء ذلك وسط توقعات أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي- البنك المركزي الأميركي- أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، مما يدعم من قوة أسعار الذهب، وفق بيان لجولد بيليون أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2713 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3165 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3617 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2451 دولارا للأونصة، ( تعاول الأوقية من عيار 24)، خلال تعاملات السبت، بارتفاع بنسبة 1.61%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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