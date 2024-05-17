طلعت: إنشاء قوائم بيضاء لشركات التصميم الالكتروني لتسهيل استيراد المكونات

وزير الاتصالات: دعم ريادة الأعمال هو توجه لدى كافة جهات الدولة

كتب- علاء حجاج

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم البدء في إنشاء نظام القوائم البيضاء للشركات الناشئة العاملة بمجال التصميم الالكتروني والدوائر .

وأضاف طلعت خلال فعاليات افتتاح النسخة الحادية عشر من قمة رايز أب 2024 والتي تقام في المتحف المصري الكبير، أن القوائم البيضاء تهدف إلى تيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية للشركات الناشئة.

وشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من قمة رايز أب 2024 RiseUp Summit المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 - 18 مايو فى المتحف المصري الكبير بمشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة.

وعلى هامش فعاليات القمة تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "رايز أب"، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مختلف القطاعات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعبد الحميد شرارة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الإبداع التكنولوجي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال ثلاثة برامج رئيسية أولها برنامج خاص بدعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والأفريقي.