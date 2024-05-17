وزير الاتصالات: دعم ريادة الأعمال هو توجه لدى كافة جهات الدولة

كتب - علاء حجاج:

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشر من قمة رايز أب 2024 RiseUp Summit المنعقدة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 - 18 مايو فى المتحف المصري الكبير بمشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة.

قال وزير الاتصالات إن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر فقط على وزارة بعينها بل هو توجه لدى كافة جهات الدولة التى تتكاتف لدعم ومساندة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن وزارة الاتصالات تضع استراتيجية لدعم الشركات الناشئة العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 ركائز رئيسية وهي توفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال.

أكد طلعت على اهتمام الدولة ببناء القدرات والتى تعد قوام صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التوسع فى كل مبادرات التدريب وبناء القدرات الرقمية حيث ارتفعت موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 الاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

أضاف أنه يتم توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التي توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح .

ولفت إلى الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والتى شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد.

وعلى هامش فعاليات القمة تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وشركة "رايز أب"، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مختلف القطاعات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وعبد الحميد شرارة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الإبداع التكنولوجي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال ثلاثة برامج رئيسية أولها برنامج خاص بدعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والأفريقي.

فيما يعقد البرنامج الثاني لمذكرة التفاهم تحت عنوان صندوق الأموال ويعمل على إتاحة التمويل اللازم لدعم نمو النظام البيئى لريادة الأعمال فى مصر، بينما يعنى البرنامج الثالث بتدريب مؤسسي الشركات الناشئة الجدد عبر الإنترنت على كيفية بدء مشروعاتهم الريادية وشركاتهم الناشئة بفاعلية.