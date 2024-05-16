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مكتب التجارة الأميركية يدعو هيئة الاستثمار للمشاركة بقمة للاستثمار في أميركا

04:51 م الخميس 16 مايو 2024

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كتبت- منال المصري:

أعلنت هيئة الاستثمار العامة والمناطق الحرة تلقيها دعوة من مكتب خدمات التجارة الأميركية لحضور أهم قمة للاستثمار في أميركا، وفق بيان للهيئة اليوم.

وبحسب البيان، جاء ذلك خلال اجتماع اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع وفد مكتب خدمات التجارة الأميركية، برئاسة راشيل بيللينجلسيا، المدير التنفيذي للإدارة، وإيرين كول، نائب الوزير المفوض التجاري، ودينا بسادا، متخصصة العلاقات التجارية بالسفارة الأميركية لدى مصر.

وقامت راشيل بيلينجلسيا، بدعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في قمة Select USA للاستثمار بالعاصمة الأميركية واشنطن، والتي تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة.

وتشهد القمة حضور كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص وغيرهم من رواد الفكر الاقتصادي، لبحث تطورات بيئة الاستثمار حول العالم وتوجهات الصناعة والاستثمار.

ويعتبر مكتب خدمات التجارة الخارجية الأميركية الذراع الترويجي لوزارة التجارة الإميركية، ويساعد الشركات الأميركية فيما يخص الاستثمار والتجارة في أسواق عالمية جديدة.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.

هيئة الاستثمار العامة أميركا ياسر عباس
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