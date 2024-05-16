العربية: مصر تواصل تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بعشرات المليارات

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت قناة العربية، اليوم الخميس، أن مصر تواصل تخزين النفط الخام منذ العام الماضي لتكريره في البلاد وتوفير النفقات، في خطوة منها لتكوين مخزون استراتيجي من مختلف السلع على رأسها النفط.

واستشهدت العربية بوثيقة حكومية للهيئة العامة للبترول، وقالت إن مصر كونت مخزونا استراتيجيا من النفط الخام خلال العام المالي الماضي بـ 76.18 مليار جنيه.

وتستهدف مصر تخزين النفط الخام لحماية اقتصادها من التقلبات السعرية للبترول في الأسواق العالمية، خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022، حيث تجاوز سعر البرميل الواحد حينها مستوى 90 دولارا، حسب وثيقة البترول.

وصرفت وزارة المالية المخصصات خصما على استخدامات قسم الدين العام وسداد أقساط القروض لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتكوين المخزون، حسبما أوضحت الوثيقة.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية محمد معيط إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025، فيما سيتجاوز دعم المواد البترولية 147 مليار جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا.