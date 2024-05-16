رايز أب تدعو رواد الأعمال للتغلب على التحديات في قمتها 2024

كتب- علاء حجاج:

أﻋﻠﻨﺖ راﯾﺰ أب عقد ﻗﻤﺔ راﯾﺰ أب اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة في المتحف المصري الكبير، داﻋﯿﺔ رواد اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون

ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

وقالت في بيان صحفي صادر اليوم، إن ﻗﻤﺔ راﯾﺰ أب، اﻟﺤﺪث الأهم ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ، ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ ﻛﻞ ﻋﺎم؛ ﺣﯿﺚ

ﺑﺪأت ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم 2013 وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ.

وﻓﻲ ﻋﺎم 2021، ﻋﻘﺪت راﯾﺰ أب أﻛﺒﺮ ﻗﻤﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أھﺮاﻣﺎت اﻟﺠﯿﺰة، وﻓﻲ ﻋﺎم 2022، أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻤﺔ راﯾﺰ أب إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﮭﺎ، و ﺗﺘﺠﮫ أﯾﻀﺎً اﻟﻘﻤﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻓﺴﻮف ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻘﻤﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ھﻮﻟﻨﺪا ﻗﺮﯾﺒﺎ.

ﺧﺼﺼﺖ اﻟﻘﻤﺔ ﻧﺴﺨﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﺮﻓﻊ اﻵﻣﺎل وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻌﺎون وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و ﺳﺘﻘﺎم اﻟﻘﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ

16 و 17 و 18 ﻣﺎﯾﻮ، ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

قالت ﻣﯿﺮﯾﺖ اﻟﺴﯿﺪ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﯿﺠﺎﺳﻲ، "ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء ﺑﺄن ﻧﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻊ رايز أب للسنة الثانية على التوالي، ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺘﻀﺎف ھﺬه اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻤﺤﻮرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺤﻒ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻜﺒﯿﺮ".

قال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لرايز أب، إن الطريقة الوحيدة لمنظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا للتغلب على الأوقات الصعبة هي من خلال التعاون وتمكين بعضهم البعض.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك، ﻷول ﻣﺮة ﺳﯿﺘﻢ ﻋﻘﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪث ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﯿﺲ وزراء ﻣﺼﺮ، كذلك ﺗﺠﻠﺐ راﯾﺰ أب ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ راﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ "ايتيدا" ﻛﺸﺮﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ.