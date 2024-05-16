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اليوم افتتاح فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال تحت رعاية مجلس الوزراء

01:01 م الخميس 16 مايو 2024

فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال تحت رعاية مجلس

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كتب - علاء حجاج:

تنطلق اليوم فعاليات قمة رايز أب لريادة الأعمال لعام 2024 وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وتقام الفعاليات على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس 16 مايو وحتى السبت 18 مايو في المتحف المصري الكبير .

وتشهد فعاليات قمة رايز أب هذا العام مشاركة أكثر من 250 متحدث وأكثر من 150 شركة ناشئة، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والجلسات التي تناقش العديد من الفرص والتحديات بقطاع ريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط.

وبحسب الموقع الرسمي لقمة رايز أب، يحضر فعاليات القمة كلا من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد كبير من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين الافراد وممثلي صناديق رأس المال المخاطر.

فعاليات قمة رايز أب مجلس الوزراء قمة رايز أب
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