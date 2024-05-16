انتعاش مبيعات محلات الأحذية والملابس خلال مايو بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انتعشت مبيعات محلات الأحذية والملابس الجاهزة خلال مايو الجاري بالأسواق بسبب أعياد الأقباط، وفقا لقول مصدران من شعبة الأحذية والملابس تحدثوا لمصراوي.

قال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أعياد الأقباط خلقت حركة شرائية جيدة خلال 3 أسابيع الماضية رغم ارتفاع أسعار الجلود بموسم الصيف.

ووفقا لقول هاشم، فإن أسعار المنتجات الجلدية شهدت ارتفاعات سعرية لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نظراً لارتفاع مدخلات التصنيع.

واتفقت في القول مع هاشم، سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن محلات للملابس شهدت انتعاشا في المبيعات خلال الفترة الماضية، مع تفاوت الأسعار على القطع بالمحلات.

وشهدت أسعار الملابس الصيفي زيادات هذا العام تصل إلى 60%، مقارنة بأسعار موسم الصيف الماضي، حسبما ذكر محمود الداعور عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق.

وأرجع الداعور ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الخامات ورواتب العمال والإيجارات والكهرباء، وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج النهائي.