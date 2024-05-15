تابعة للصندوق السيادي.. شركة بحرينية تستحوذ على "لينك ديفيلوبمنت" المصرية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة Beyon Solutions، التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة الأغلبية في شركة لينك ديفيلوبمنت Link Development، لحلول البرمجيات للتحول الرقمي.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن شركة Beyon، فقد وقع الاتفاقية كلًا من ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon وكريم بشارة، الشريك الإداري لشركة A15 أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Link Development، وهشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركة Link Development.

تركز شركة "لينك ديفيلوبمنت" على دعم المؤسسات الخاصة والعامة في استراتيجياتها للتحول الرقمي، وبفضل نطاق عملياتها الممتد في 7 مكاتب إقليمية وفريق عملها المحترف والمخصص الذي يتجاوز عددهم 700، تمكنت الشركة من اكتساب سمعة قوية في تقديم حلول مبتكرة لشريحة كبيرة من العملاء.

بينما تعمل Beyon Solutions كشركة متكاملة لأنظمة التحول الرقمي، ويعد استحواذ Beyon Solutions على Link Development، جزءً أساسيًا من خططها الاستراتيجية، والذي سينتج عنه إنشاء أحد أكبر مراكز خدمات التحول الرقمي في المنطقة.

قال نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، إن دمج Link Development تعزز من حلول الشركة الرقمية.

أضاف أن هذه العملية ستزيد نطاق محفظة Beyon Solutions بالإضافة إلى إمكانية تقديم حلول رقمية متطورة بشكل سلس لقاعدة عملاء الشركة الاقليمين .

قال كريم بشارة، الشريك الإداري في A15، إن الاستحواذ الأخير هو الخروج الثامن لإحدى الشركات التابعة لـ A15، مما يعكس نجاح A15 في المساعدة على خلق تجارب ومشاريع استثنائية تحقق عائدات كبيرة للمستثمرين .

يذكر أن عملية الاستحواذ المقترحة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية في السعودية ومصر.