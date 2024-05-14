"جهينه" تخفض ديونها بنسبة 71% في نهاية الربع الرابع من 2023

كتبت- أمنية عاصم:

قال سيف ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة جهينه للصناعات الغذائية، في بيان، إن الشركة تمكنت من خفض صافي المديونية من 637 مليون جنيه ليصل إلى 192 مليون جنيه في نهاية الربع الرابع، بنسبة انخفاض بنسبة 71%.

أوضح في بيان من الشركة، أن مخزون الشركة بنسبة 61% ليسجل 2.784 بنهاية الربع الرابع من عام 2023.

ووفقا لثابت، فإن الشركة خصصت 561 مليون جنيه استثمارات خلال عام 2023 على التصنيع والتوزيع وقطيع الماشية. وأن هذه الاستثمارات ساهمت بشكل فعال في توسيع نطاق تواجد الشركة في السوق، بما يتماشى مع استراتيجية جهينه التي تستهدف زيادة وتوسيع الاستثمارات المستقبلية.

أشار إلى أن استراتجية الشركة تتماشى مع خطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار صادرات، مضيفاً أن الشركة تمكنت من زيادة مبيعات التصدير لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023، بنسبة نمو 137%، عن العام السابق.

وشدد سيف ثابت على أن جهينه مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال الاستثمار في التوسع، وفتح أسواق جديدة خارج مصر بهدف تعزيز تواجدها عالمياً وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في السنوات المقبلة.

وقال ثابت : "حافظ قطاع الألبان على حصته السوقية على الرغم من انخفاض الاستهلاك الكلي في القطاع بسبب التضخم، ودفعنا ذلك إلى ترشيد الاستهلاك من خلال خفض أسعار منتجات الألبان مع الحفاظ على نفس الجودة لتتناسب مع المستهلك المصري، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في جهينه التي تهدف لتوفير تشكيلة متنوعة من منتجاتنا ترضى جميع المستهلكين".