مصلحة الضرائب تلزم الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل من 15 يوليو

كتبت- منال المصري:

أعلنت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بإلزام الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه و السلع المباعة للمستهلك النهائى وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2024.

وبحسب بيان من المصلحة اليوم، تم هذا من خلال صدور قرار رقم (186) لسنة 2024 الخاص بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة به ،والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية بإصدار هذه الفاتورة.

وأوضحت أنه يمكن الإطلاع على القرار الخاص بمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني: هنا

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكترونى من خلال الرابط التالى : هنا

وأكدت "رشا عبد العال "أن الممولين أو المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 186 ) لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك- حمايتك و جايزتك ) وذلك اعتبارا من 15 يوليو 2024.

وأوضحت رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.

كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي : هنا

وطالبت عبد العال الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

ويقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.