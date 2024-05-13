ارتفاع البلطي في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والجمبري، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: تراوح بين 61 و 65 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: تراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 400 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 و220 جنيها، بإنخفاض 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 و 290 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.