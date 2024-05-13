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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط مع بداية التعاملات

10:41 ص الإثنين 13 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2077 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2670 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3115 جنيها للجرام .

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3560 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2349 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.49%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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