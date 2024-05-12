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وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات لـ50% العام المقبل

12:13 م الأحد 12 مايو 2024

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كتبت- منال المصري:

قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن البرنامج الاقتصادي المصري يستهدف التوسع في 5 قطاعات هي لصناعة والتجارة والتكنولوجيا، والسياحة واللوجستيات خلال العام المالي المقبل 2024-2025.

وأوضحت خلال كلمتها في فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر" أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من 30% قبل عامين إلى 40% خلال العام الجاري مستهدفا زيادتها إلى 50% العام المقبل.

وأكدت أن الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المختلفة مقابل تقليص دور الدولة.

وبحسب السعيد، ارتفعت حصة القطاع الخاص إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجلت حصته القطاع الخاص في تشغيل العمالة إلى نحو 80% خلال العام المالي الجاري مقابل 65% العام الماضي.

هالة السعيد البرنامج الاقتصادي المصري وزير التخطيط والإصلاح الإداري
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