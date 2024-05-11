زيادة الفول واللحوم.. أسعار السلع الأساسية اليوم السبت "موقع رسمي"

القاهرة- مصراوي:

تباينت أسعار عددا من السلع الأساسية والغذائية خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعارها أمس، وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت كالآتي:

أسعار السلع الأساسية والغذائية

كيلو الأرز المعبأ : 33.9 جنيه، بانخفاض 16 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 52.7 جنيه، بزيادة 5.6 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.9 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.79 جنيه بزيادة 6.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.65 جنيه بانخفاض 87 قرشاً.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.03 جنيه بزيادة 1.23 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.72 جنيه، بزيادة 11 قرش.

كرتونة البيض: 139.5 جنيه بانخفاض 5.28 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 151.5 جنيه، بانخفاض 46 قرش.

لتر زيت الذرة: 118.04 جنيه، بزيادة 15.01 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.11 جنيه، بزيادة 6.57 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.44 جنيه، بانخفاض 2.61 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.12 جنيه، بانخفاض 25 قرش.

كيلو الفول السائب: 45.5 جنيه، بانخفاض 1.2 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 127.6 جنيه، بانخفاض 10.4 جنيهاً.

كيلو الجبن الرومي: 248.29 جنيه، بانخفاض 5.28 جنيهاً.

كيلو اللبن السائب: 29.45 جنيه، بزيادة 47 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 117.8 جنيه، بزيادة 14.2 جنيه.