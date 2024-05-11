تراجع أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت "موقع رسمي"

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 45.33 و 68.9 جنيها بانخفاض 4.7 جنيه.



سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 52 و 220 جنيه بانخفاض 9.4 جنيه.



سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 56.3 و 114.7 جنيه.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 163.8 و 343 جنيه.



سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 74.3 و164 جنيه.



سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 111.2 جنيه و 300 جنيها بانخفاض 23.2 جنيه.



سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.



وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية