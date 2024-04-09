برايم كابيتال تنتهي من تحديد القيمة العادلة لـ أوراسكوم القابضة وبي انفستمنتس ضمن صفقة الاستحواذ

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات - ذراع بنك الاستثمار لدى شركة برايم القابضة- عن قيامها بإتمام أعمالها كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل من شركة أوراسكوم المالية القابضة وشركة بي انفستمنتس القابضة بغرض تقدير معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن ذلك جاء بناء على التكليف الصادر لها من مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة باجتماعه أول مارس الماضي بعد قيام شركة بي إنفستمنتس القابضة بتقديم عرض استحواذ على نسبة تصل إلى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طرق مبادلة الأسهم بين الشركتين.

وكانت شركة بى إنفستمنتس القابضة قد تقدمت بعرض شراء إجباري لعدد 4.249 مليار سهم بنسبة تصل إلى 90% من أسهم راس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% بسعر مبادلة أسهم بواقع عدد 1 سهم (واحد سهم) من أسهم رأسمال شركة بى إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم شركة أوراسكوم المالية القابضة وقد تم اعتماد عرض الشراء من قبل هيئة الرقابة المالية بتاريخ 27/02/2024.

أسفرت الدراسة عن تقييم لسعر أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة بمبلغ 0.43 جنيه مصري محتسبًا على أساس منهج صافي القيمة المعدلة للأصول، بينما بلغ سعر تقييم أسهم شركة بي إنفستمنتس القابضة 22.07 جنيه مصري، ومن ثم فان معامل مبادلة الأسهم قد بلغ 51.76، أي أن سهم واحد من شركة بي إنفستمنتس القابضة يقابله حوالي 52 سهم من شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وأشارت برايم كابيتال إلى أنه في حالة إعادة تقييم المراكز المالية بالعملة الأجنبية للشركتين بناءً على سعر الصرف الحالي البالغ 47.5 جنيه في تاريخ كتابة التقرير، فأن معامل المبادلة سيصبح 62.24.

وبناء على ذلك وافق مجلس اداره أوراسكوم المالية في اجتماعه الاسبوع الماضي على رأي برايم كابيتال كمستشار مالي مستقل والذي أفصح عن أن السعر المعروض يعتبر مجزيا بعد تعديل المراكز المالية بالعملة الأجنبية.

و قد أعرب حسن سمير فريد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبرايم القابضة عن سعادته و تقديره لفريق العمل و الذي انهي التقييم خلال شهر واحد فقط حتى يمكن تنفيذ الصفقة في موعدها وفقا للبورصة المصرية و التي أعلنت عن انتهاء فتره سريان العرض بنهاية يوم عمل 15 أبريل 2024.