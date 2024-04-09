قبل العيد.. ارتفاع سعر الذهب مع منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر جرام الذهب 30 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعاره الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2147 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2760 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2354 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 14.84دولارا بنسبة 0.63%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب