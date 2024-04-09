أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. .

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353.66 جنيه، بزيادة 1075.25جنيه.

سعر طن حديد عز: 46716.28 جنيه، بزيادة 136.28جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272.73 جنيه، بتراجع 80 جنيها.