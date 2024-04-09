إعلان

BBC

أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق الثلاثاء (موقع رسمي)

01:13 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

أسعار الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. .

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45353.66 جنيه، بزيادة 1075.25جنيه.

سعر طن حديد عز: 46716.28 جنيه، بزيادة 136.28جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2272.73 جنيه، بتراجع 80 جنيها.

الحديد لأسمنت جلس الوزراء سعار الحديد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم قبل العيد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل
* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"