ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور مع إجازة العيد

كتب- أحمد والي:

زادت أسعار عددا من أصناف الخضروات منها الطماطم، والبطاطس، والكوسة، فيما تراجع سعر الباذنجان، واستقرت أسعار الفاكهة خلال التعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأمس في سوق العبور لتجارة الجملة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد "مصراوي" أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم.

أسعار الخضروات

كيلو الطماطم: بين 4 و8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

كيلو البطاطس: بين 5 جنيهات و12.5 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه.

كيلو البصل: بين 10 جنيهات و 27 جنيها.

كيلو الكوسة: بين 4 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

كيلو الفاصوليا: بين 13 و19 جنيها.

كيلو الباذنجان البلدي: بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

كيلو الفلفل الرومي البلدي: بين 16 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

كيلو الفلفل الحامي البلدي: بين 9 و11 جنيها بتراجع 5 جنيهات.

كيلو الملوخية: بين 12 و18 جنيها.

كيلو الخيار الصوب: بين 5 جنيهات و 13 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو الخيار البلدي: بين 5 جنيهات و 13 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

كيلو البسلة: بين 13 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة للكيلو

البرتقال أبو سرة: بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اليوسفي: بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 14 و18 جنيها.

الجوافة: بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة: بين 8 جنيهات و20 جنيها.