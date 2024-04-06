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BBC

تنظيم الاتصالات يرد 4.3 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم

02:35 م السبت 06 أبريل 2024

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتب- علاء حجاج:

أظهر تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول منظومة شكاوى خدمات الاتصالات خلال 2023، رد 4.3 مليون جنيه للمستخدمين (من شركاتهم) بعد ثبوت احقية شكواهم من قبل الجهاز، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى محافظ الهاتف المحمول بنسبة 77%.

وتلقى تنظيم الاتصالات أكثر من 322 ألف شكوى من مستخدمي خدمات الاتصالات عبر منظومة الشكاوى خلال 2023، فيما بلغت نسبة الاستجابة للشكاوى نحو 90%.

وأظهر تقرير تنظيم الاتصالات قيامه بعدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستخدمين، لعل أبرزها:

- تغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 2.3 مليون جنيه خلال عام 2023، وذلك لمخالفة شركات المحمول معايير الاستجابة لشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول.

- انخفاض مخالفات الاستجابة لشكاوى المستخدمين بنسبة 48% خلال عام 2023.

- 79 مليون عملية استخدام للكود الموحد #155* للاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية.

- إصدار قواعد تنظيمية لتيسير خدمة نقل الانترنت الثابت، حيث بلغ عدد عمليات الإلغاء 1.2 مليون عملية و2.3 مليون عملية اشتراك حتى الآن، مما ساهم في انخفاض عدد شكاوى نقل الانترنت الثابت بنسبة 85%.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة شكاوى خدمات الاتصالات تقرير تنظيم الاتصالات مستخدمي خدمات الاتصالات

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