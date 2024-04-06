تنظيم الاتصالات: 49% من شكاوى مستخدمي الموبايل بسبب تكرار عيب الإصلاح

كتب- علاء حجاج:

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 322 ألف شكوى من مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر خلال 2023، وذلك بحسب تقرير تنظيم الاتصالات حول منظومة الشكاوى.

وبلغت نسبة استجابة المشغلين للشكاوى خلال العام 90٪، كما بلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 2.6 يوم، وتنوعت الشكاوى ما بين خدمات محمول وانترنت وأجهزة موبايل.

وفيما يخص أجهزة الموبايل، فقد شكلت أقل حصة من شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث بلغ عدد الشكاوى نحو 3.4 ألف شكوى، فيما بلغت نسبة الاستجابة إلى الشكاوى 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للشكوى 1.5 يوم، بحسب تقرير تنظيم الاتصالات.

وجاءت أهم شكاوى مالكي أجهزة المحمول كالتالي:

%49 من الشكاوى بسبب تكرار العيب بعد إصلاح الجهاز.

%26 تظلم من الفحص الفني للتوكيل.

%25 شكاوى بسبب رفض الاستبدال.

متوسط وقت حل الشكوى لوكلاء أجهزة الموبايل:

أظهر تقرير تنظيم الاتصالات حول منظومة الشكاوى خلال 2023 متوسط استجابة وكلاء أجهزة الموبايل لشكاوى المستخدمين، والتي جاءت على النحو التالي:

الصافي: 0.58 يوم.

رؤية: 0.75 يوم.

راية للتوزيع: 2.17 يوم.

إي تو: 2.22 يوم.