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حديد عز يتراجع 1957 جنيهاً اليوم السبت (موقع رسمي)

12:41 م السبت 06 أبريل 2024

أسعار الحديد

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 45666.67 جنيه، بتراجع 1716.66 جنيه.

سعر طن حديد عز: 47133.33 جنيه، بتراجع 1956.67 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها، بتراجع 173.53 جنيه.

أسعار الحديد أسعار الأسمنت حديد عز يتراجع تراجع أسعار الحديد والأسمنت

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