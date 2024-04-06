إعلان

BBC

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

12:39 م السبت 06 أبريل 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 12 جنيهات و 26 جنيها.

الكوسة بين 3 جنيهات و7 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و18 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و16 جنيها.

الملوخية بين 10 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 4 و 8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و8 جنيهات.

البسلة بين 13 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اليوسفي بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 13 و19 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة 9 جنيهات و21 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حديد عز يتراجع 1957 جنيهاً اليوم السبت (موقع رسمي)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

بحضور زكريا عزمي.. 35 صورة من جنازة أحمد فتحي سرور
رسميًا.. البحوث الفلكية يحدد موعد عيد الفطر 2024 وغرة شهر شوال
* منخفض جوي وأمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"