أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البصل بين 12 جنيهات و 26 جنيها.

الكوسة بين 3 جنيهات و7 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و18 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و16 جنيها.

الملوخية بين 10 و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 4 و 8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و8 جنيهات.

البسلة بين 13 و19 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

اليوسفي بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 13 و19 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة 9 جنيهات و21 جنيها.