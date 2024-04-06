طريقة اختبار سرعة الإنترنت عبر تطبيق MYNTRA

كتب- علاء حجاج:

يعاني بعض مستخدمي الإنترنت في مصر من صعوبات تحدث بشكل مفاجئ في الوصول لخدمات الإنترنت، أو تباطئ في السرعة، نتيجة عطل أو عملية تحديث تقوم بها الشركة المشغلة للخدمة على شبكتها.

ويمكنك بخطوات بسيطة ومن خلال تطبيق حكومي معرفة سرعة الانترنت الفعلية للشبكة التي تستخدمها.

تطبيق MYNTRA الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2021، يتيح للمستخدمين التعرف على أداء شبكة الإنترنت المتصلين بها، بخطوات بسيطة كالتالي:

حمل تطبيق MYNTRA، متاح لجميع الأجهزة الذكية "أندرويد، IOS، هواوي".

قم بإنشاء حساب على التطبيق باستخدام رقم هاتف محمول مسجل باسمك و الرقم القومي.

بعد الانتهاء من تسجيل حساب على تطبيق MYNTRA، قم بفتح التطبيق.

ادخل إلى قسم الأفراد.

أضغط على أيقونة خدماتي.

أضغط على كلمة اختبر سرعتك.

سيقوم التطبيق بقياس سرعة الإنترنت التي يتصل بها هاتفك الذكي من خلال أحدى منصات القياس العالمية، مع ملاحظة ربط الهاتف بشبكة الإنترنت المراد قياسها، فإذا كان الهدف قياس سرعة الإنترنت لشبكة الواي فاي ، قم بالاتصال بشبكة الواي فاي وأغلق شبكة بيانات الموبايل.

وإذا كان الهدف قياس سرعة الإنترنت لشبكة الموبايل، قم بالاتصال بشبكة الإنترنت من خلال خدمة الإنترنت لخط هاتفك المحمول.