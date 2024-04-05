إعلان

BBC

الكيلو بـ 113 جنيها.. تراجع سعر الدواجن في الأسواق الجمعة (موقع رسمي)

11:58 ص الجمعة 05 أبريل 2024

سعر كيلو الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 113.9 جنيه، بتراجع 3.28 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 101.92 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.88 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن سعر الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

المفتي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ليلة القدر
إجازة عيد الفطر| فرحة الموظفين بعد الـ٦ أيام.. وشكاوى من أولياء الأمور -(تفاصيل)
طقس الـ6 أيام القادمة.. "الأرصاد": موجة من التقلبات الجوية بينها أمطار
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"