"حديد عز" يخفض سعر الطن بأكثر من 5 آلاف جنيه

كتبت- شيرين صلاح

خفضت شركة حديد عز سعر الطن تسليم أرض المصنع بأكثر من 5 آلاف جنيه اعتبارا من غدا الجمعة، مقارنة بأسعار شهر مارس الماضي.

ووفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، انخفض سعر الحديد تسليم أرض المصنع نحو 40700 جنيه مقابل 46500 جنيه في شهر مارس الماضي.

وبحسب الزيني، فإن متوسط سعر حديد عز في السوق للمستهلك حاليا يتراوح بين 41500 جنيه و42 جنيه ألف بعد التراجع مقابل 46 ألف جنيه في مارس الماضي.

وأرجع الزيني خفض سعر الحديد بشركة حديد عز لتراجع سعر الدولار في السوق الموازية بعدما كان يسجل مستويات قياسية وتدبير البنوك الدولار للمصانع لعمليات الاستيراد وانخفاض سعر البليت عالميا منذ أمس الأربعاء بالبورصة العالمية.

كما خفضت شركة السويس للصلب سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع إلى نحو 40500 جنيه، بتراجع 5 آلاف جنيه، اعتبارا من غدا الجمعة، ليصل للمستهلك إلى بين 41 ألف جنيه و41500 جنيه، حسبما ذكر الزيني.

وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.