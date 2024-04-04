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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 4 أبريل

03:14 م الخميس 04 أبريل 2024

الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3522 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3591 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3142 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2693 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25136 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب عيار 21 عيار 18 البورصة المصرية

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