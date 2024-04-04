إعلان

BBC

البورصة تصعد 2.04% بنهاية تعاملات الخميس

03:13 م الخميس 04 أبريل 2024

البورصة المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.04% عند 28506 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.79%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 189 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 139 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 50 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.01% إلى مستوى 27937 نقطة، مع نهاية التعاملات أمس الأربعاء.

البورصة البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 4 أبريل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.. قرار عاجل من وزارة العمل
* مبادرة خفض الأسعار.. الدواجن فوق الحد الأقصى والبيض يتحدى بزيادة 33 جنيها
* انخفاض حرارة وأمطار.. "الأرصاد" تُحذر من موجة تقلبات في هذا الموعد
* استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"