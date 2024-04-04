البورصة تصعد 2.04% بنهاية تعاملات الخميس

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.04% عند 28506 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.79%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 189 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 139 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 50 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.01% إلى مستوى 27937 نقطة، مع نهاية التعاملات أمس الأربعاء.