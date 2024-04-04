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خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار الدواجن والفول والأرز والذهب

02:20 م الخميس 04 أبريل 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الدواجن، والفول، والأرز، والحديد اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يرتفع ارتفاعاً طفيفا مع منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الفول والأرز في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

تراجع أسعار البطاطس والخيار بسوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن الفول الأرز خريطة الأسعار

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