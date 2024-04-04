تراجع أسعار البطاطس والخيار بسوق العبور اليوم الخميس

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، منها البطاطس، والفاصوليا، والفلفل، بينما ارتفع سعر الباذنجان في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

البصل بين 12 جنيهات و26 جنيها.

الكوسة بين 3 جنيهات و7 جنيها.

الفاصوليا بين 6 و16 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و9جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 15 و18 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 و16 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية بين 10 و 15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 4 و 8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 4 و8 جنيهات.

البسلة بين 13 و19 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

اليوسفي بين 3 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 13 و19 جنيها، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفراولة 9 جنيهات و21 جنيها.