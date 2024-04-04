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ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

11:39 ص الخميس 04 أبريل 2024

سمك البلطي

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، والجمبري صغير الحجم في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و75 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 و410 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

السمك البلطي السبيط الكاليماري سوق العبور الجمبري

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