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BBC

ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

11:38 ص الخميس 04 أبريل 2024

أسعار الحديد

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 46861 جنيها، بزيادة 821 جنيها.

سعر طن حديد عز: 49223 جنيها، بزيادة 491 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2283 جنيه، بتراجع 67 جنيها.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت

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