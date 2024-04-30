الغرفة الاقتصادية الليبية تدرس تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا بالجوف

شيرين صلاح:

كشف محمد رافع المدير العام للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي، أن الغرفة بصدد دراسة تدشين منطقة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف والتي تقع جنوب شرق ليبيا.

وأوضح خلال المؤتمر التحضيري لإرسال أكبر وفد صناعي مصري إلى ليبيا الذي نظمته لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن ذلك سيكون بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل وكذلك اتحاد الصناعات.

ودعا رافع إلى تشكيل وفد من 10 رجال أعمال وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لزيارة المنطقة والتعرف عليها، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء المنطقة هو تسهيل دخول الصادرات المصرية إلى التشاد والنيجر، وذلك عن الطريق البري.

وأكد على قوة العلاقات المصرية الليبية، مشيرا إلى دور مصر الهام في عمليات اعادة الاعمار ومسارعتها في التواجد وارسال المساعدات لمنطقة درنة.

وأشار رافع إلى استعداد الغرفة لرعاية اي عقود او شراكات يتم توقيعها بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية، منوها بأن هناك اكثر من 7 زيارات لوفود من الشركات المصرية تضم ما بين 6 و 17 شركة لزيارة المنطقة الغربية والشرقية.

وأشار إلى أن هناك عدد من التغيرات الجمركية خاصة فيما يتعلق بالوكلاء والموزعين والمواصفات، حيث يتم العمل على اعتماد المنتجات التي تتوافق مع المواصفات التي تحتاجها السوق الليبية.